منظمة الصحة العالمية : أكثر من ستة آلاف إصابة بجدري القردة عالميا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيلها أكثر من 6 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة. وثلاث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في أنحاء العالم.

و قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أمس، إنها رصدت 6 آلاف و 27 إصابة مؤكدة بجدري القردة. لافتة إلى أن زيادة الإصابات بلغت 77 بالمائة حتى 27 جوان الماضي. و أوضحت أنها سجلت للمرة الأولى إنتقالا محليا لجدري القردة في البلدان المتضررة حديثا في إفريقيا والعالم. دون وجود روابط وبائية.

من جهته قال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، في تصريحات صحفية إنه “لا يزال يشعر بالقلق إزاء حجم و انتشار فيروس جدري القردة”. مضيفا أن “أوروبا هي المركز الحالي لتفشي المرض. حيث تسجل أكثر من 80 بالمائة من الحالات على مستوى العالم”.

كما دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية، الدول الأوروبية إلى تحرك عاجل للحد من تفشي جدري القردة. على خلفية ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

و تظهر أعراض المرض على هيئة حمى و تضخم الغدد الليمفاوية و آلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق و القشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين و الوجه و باطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

و اكتشف جدري القردة أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قردة أحد المختبرات، ومن هنا أخذت هذه التسمية.

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