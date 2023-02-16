منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا تراجعت بـ 92 بالمائة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم تراجعت بنسبة 92 بالمئة. و47 بالمئة على التوالي خلال الأيام الـ 28 الأخيرة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي بشأن وباء فيروس كورونا المستجد: “على المستوى العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 6.7 ملايين إصابة. وأكثر من 64 ألف حالة وفاة خلال الـ 28 يوما الأخيرة. وهو تراجع بنسبة 92 بالمئة و47 المئة على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستواصل الضغط من أجل التوصل لإجابة بشأن كيفية نشأة جائحة فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب تقرير يشير إلى أن المنظمة تخلت عن البحث عن ظروف نشأة الفيروس.