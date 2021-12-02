منظمة الصحة العالمية: الحظر الشامل للسفر لن يمنع إنتشار المتغير “أوميكرون” دوليا

حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن الحظر الشامل للسفر “لن يمنع الإنتشار الدولي” للمتغير “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد. حتى في الوقت الذي فرضت فيه عشرات الدول بالفعل مثل هذه القيود.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من وصفها “أوميكرون” بأنه “متغير مثير للقلق”. إلا أنها أكدت أن الحظر الشامل للسفر لن يؤدي سوى إلى عبئ ثقيل على الحياة وسبل العيش”. كما إنه “يثني البلدان عن الإبلاغ عن البيانات الوبائية وبيانات التسلسل وتبادلها”.

وكان قد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة بالمتغير “أوميكرون” من قبل جنوب إفريقيا في الأسبوع الماضي. وحتى الآن، أكدت عدة بلدان ومناطق وجود حالات إصابة بالسلالة الجديدة “أوميكرون”.

وقالت منظمة الصحة العالمية في إرشادات محدثة بشأن السفر، إنه “من المتوقع الكشف عن المتغير أوميكرون في عدد متزايد من البلدان. مع تكثيف السلطات الوطنية لأنشطتها في مجالي المراقبة ومعرفة التسلسل”.

وذكرت المنظمة أنه حتى 28 نوفمبر، أفادت التقارير بأن 56 دولة تطبق إجراءات سفر تهدف إلى تأخير إستيراد المتغير الجديد.

وفي جلسة للدول الأعضاء حول المتغير أوميكرون، شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوتسوانا وجنوب إفريقيا على الكشف عن هذا المتغير والإبلاغ عنه بهذه السرعة.

وقال “إنه من المقلق للغاية أن تُعاقب هاتان الدولتان من قبل دول أخرى لقيامهما بالشيء الصحيح”. ووصف غيبريسوس “الإجراءات الشاملة والصارمة” التي إتخذتها بعض الدول الأعضاء بأنها “غير قائمة على الأدلة وغير فعالة بمفردها”.

كما حث المدير العام الدول على اتخاذ “إجراءات معقولة ومتناسبة للحد من المخاطر وفقا للوائح الصحية الدولية”.

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