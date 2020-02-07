منظمة الصحة العالمية: العالم يواجه نقصا في أدوات الحماية من فيروس كورونا

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، “أن العالم يواجه نقصا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية من فيروس كورونا”.

وقال جيبريسوس، نقلا عن وسائل إعلام دولية، “العالم يواجه نقصا حادا في أدوات الحماية اللازمة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا”.

وأضاف في ذات السياق “سأتحدث مساء اليوم مع شبكة سلاسل إمداد مكافحة الأوبئة لتحديد مناطق الأزمات وإيجاد حلول والسعي لتوزيع عادل للمعدات”.

كما أشار أنه “ولحد الساعة السادسة صباحا كانت هناك 31211 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الصين، و 637 حالة وفاة، إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى”.