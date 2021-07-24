منظمة الصحة العالمية: اللقاحات ضد كورونا حلال

نشرت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها على الفيسبوك منشور تؤكد من خلاله ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال. وأضاف المنظمة في منشورها ان اللقاحات ضد كوفيد -19 لا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع كان.

كما هذه الللقاحات المتوفرة حاليا متوافقة مع قوانين الشريعة الإسلامية.

وتشهد الجزائر على غرار دول العالم إرتفاع رهيب في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 160868. في حين بلغ عدد الوفيات 4042 حالة.