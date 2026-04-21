منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الجزائر نجحت في القضاء على “الرمد الحبيبي”

أعلنت وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الجزائر نجحت في القضاء على “الرمد الحبيبي” كمشكلة للصحة العمومية. لتكرّس بذلك دخولها ضمن الدائرة المحدودة للبلدان التي حققت هذا الهدف

وأشارت وزارة الصحة، أن “الرمد الحبيبي” يعد رابع مرض معد يتم القضاء عليه في الجزائر. حيث أن هذا الاعتراف يضع الجزائر ضمن الدول التي رفعت أحد أكثر التحديات تعقيدا في مجال الصحة العمومية العالمية.