منظمة الصحة العالمية تتحدث عن درجة خطورة الطاعون الدملي

إعتبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن تفشي وباء الطاعون الدملي في الصين، تجري إدارته بشكل جيد.

وأوردت المتحدثة الرسمية بإسم المنظمة في إحاطة صحفية في جنيف: “في الوقت الحالي نراقب تفشي المرض بالتنسيق مع سلطات الصين ومنغوليا، وحاليا لا نعتقد أن الخطر مرتفع، لكننا نراقب الوضع عن كثب”.

هذا وأصدرت السلطات الصحية الصينية، تعليمات خاصة بالإجراءات الوقائية الضرورية للمواطنين بعد تسجيل إصابة بالطاعون الدملي.

وكانت السلطات الصحية في الصين، قد أعلنت أمس الإثنين، مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في إحدى مناطق مقاطعة منغوليا الداخلية.

وأفادت وزارة الصحة في منغوليا، برصد حالة ثالثة للإصابة بالطاعون الدملي.