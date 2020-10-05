منظمة الصحة العالمية تحذر: كورونا يواصل الإنتشار وسنواجه فترة صعبة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن 10 % تقريبا من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وألقى مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة كلمة أمام مجلسها التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع بأوروبا وشرق البحر المتوسط.

وأضاف رايان “أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس”.

وقال “نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة، المرض يواصل الانتشار”.

وذكر أن منظمة الصحة قدمت للصين قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى صين للتحقيق بشأن كورونا.

وتحدثت ألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي قائلة إن بعثة الخبراء يجب أن ترسل في أقرب وقت وأيدت أستراليا كذلك سرعة التحقيق.