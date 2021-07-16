منظمة الصحة العالمية تحذر من متحورات “أكثر خطورة” للفيروس

حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا “ربما تكون أشد خطورة”

ِوقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان، عقب اجتماعهم الأربعاء، إن “الوباء لم ينته بعد”. مضيفين أن هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق. ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية.

وأكد رئيس اللجنة الفرنسي ديدييه حسين، خلال مؤتمر صحافي، أن التطورات الأخيرة مقلقة. فبعد 18 شهرا من إعلان حالة طوارئ صحية عامة، ما زلنا نلاحق الفيروس الذي يواصل بدوره ملاحقتنا”.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي “ألفا” و”بيتا” و”غاما” و”دلتا”. والمتحورة “دلتا” التي رصدت أول مرة في الهند. تنتشر بسرعة عالية جدا في أنحاء العالم ما يتسبب في عودة ظهور الوباء بقوة. وهذه المتحورة أشد عدوى بكثير من غيرها. فهي أكثر مقاومة للّقاحات التي لا تزال توفر رغم ذلك حماية جيدة من الأشكال الأكثر خطورة لإصابات كوفيد-19 ومن خطر الوفاة