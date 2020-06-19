منظمة الصحة العالمية تحذر: موجة ثانية من كورونا مرتقبة هذا الخريف

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منظمة الصحة العالمية تحذر: موجة ثانية من كورونا مرتقبة هذا الخريف
بقلم نسرين محفوف

حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية من فيروس كورونا يمكن أن تضرب العالم هذا الخريف.

وحسب الخبر الوارد بجريدة دايلي مايل البريطانية، فقد حثت منظمة الصحة العالمية الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع صارم لإجراءات عزل المصابين.

وقد شدد المدير الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية أنه من الممكن أن يكون لفصل الخريف تأثير على عدد الحالات.

وقال “من المحتمل عودة موجة ثانية للفيروس التاجي هذا الخريف، خاصة وأن تلك الفترة معروفة بانتشار الإنفلونزا الموسمية، مما سيمكن من عودة انتشار كورونا”.

ودعا الى بقاء العالم في حالة تأهب، خاصة وأن فيروس كوفيد 19 لا يزال فى مرحلة نشطة بالعديد من البلدان.

وأوضح في هذا الشأن “لا تزال العديد من الدول تواجه زيادة في الإصابة، الفيروس لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية، فالخطر لا يزال محدقا”.


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