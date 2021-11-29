منظمة الصحة العالمية تحذّر من إرتفاع حالات كورونا بسبب المتحور أوميكرون
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، اعتمادا على خصائص “أوميكرون” وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.
وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لدى المتحور الجديد “أوميكرون” عدد غير مسبوق من التحورات وبعضها يثير القلق لآثاره المحتملة. مشرة إلى أنه من المحتمل إرتفاع رقعة انتشار سلالة “أوميكرون” على المستوى العالمي. خاصة وأن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية
وأضافت المنظمة، أنه قد تحدث زيادة بحالات كورونا اعتمادا على خصائص “أوميكرون” ما ستكون له عواقب وخيمة
كما دعت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا في المنظمة إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19. بالإَافة كذلك إلى استخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في ذات السياق، إلى أنه من المتوقع إصابة المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد. وإن كان بنسبة محدودة. مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.
كما هناك قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة _ تصيف المنظمة. خاصة وأنه لدى أوميكرون عدد غيرمسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة.
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وأعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم من سرعة انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” بين الشباب. كما أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون من أعراض خطيرة جدا.
وقال الاطباء أن المتحور الجديد أوميكرون يصيب أكثر الشباب الذين تتراوح أعمرهم ما بين 20 و3 سنة. كما أن الشابب المصابين به يعانون من أعراض خطيرة جدا، وبعضهم بحاجة إلى الدخول للعناية المركزة.
وبسبب هذا الوضع الصعب الذي تشهده جنوب إفريقيا، يتخوف الاطباء والسلطات الصحية بالبلاد من إكتظاظ المستشفيات بالمصابين بأوميكرون.
وقالت مصادر طبية بجنوب إفريقيا، أن المتحور الجديد أوميكرون، له قابلية عدوى كبيرة ويقاوم بشدة الأجسام المضادة. خاصة لدى الأشخاص الذي أصيبوا بفيوس كورونا أو الذين تلقوا التلقيح ضد الفيروس.
كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأشد خطورة وعدوى من بين جميع متحورات فيروس كورونا. وإعتبرتها سلالة تثير القلق كثيرا.
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