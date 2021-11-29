منظمة الصحة العالمية تحذّر من إرتفاع حالات كورونا بسبب المتحور أوميكرون

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، اعتمادا على خصائص “أوميكرون” وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لدى المتحور الجديد “أوميكرون” عدد غير مسبوق من التحورات وبعضها يثير القلق لآثاره المحتملة. مشرة إلى أنه من المحتمل إرتفاع رقعة انتشار سلالة “أوميكرون” على المستوى العالمي. خاصة وأن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية

وأضافت المنظمة، أنه ‏قد تحدث زيادة بحالات كورونا اعتمادا على خصائص “أوميكرون” ما ستكون له عواقب وخيمة

كما دعت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا في المنظمة إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19. بالإَافة كذلك إلى استخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في ذات السياق، إلى أنه من المتوقع إصابة المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد. وإن كان بنسبة محدودة. مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

كما هناك قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة _ تصيف المنظمة. خاصة وأنه لدى أوميكرون عدد غيرمسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة.

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