منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور “أوميكرون”. الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أنه “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن. من حيث شدة المرض والإستشفاء. وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف مايكل راين، أن السلوك العام لمتحور أوميكرون الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

للإشارة فقد تم رصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا. ثم إنتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

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