منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل حول فعالية اللقاحات ضد أوميكرون
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور “أوميكرون”. الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.
وقال مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: أنه “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن. من حيث شدة المرض والإستشفاء. وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون”.
كما شدد ذات المسؤول على ضرورة الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.
وأضاف مايكل راين، أن السلوك العام لمتحور أوميكرون الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.
للإشارة فقد تم رصد متحور “أوميكرون” للمرة الأولى في جنوب إفريقيا. ثم إنتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.
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أثارت حالات إكتشاف الإصابة بمتحور أوميكرون حالة من الفزع. خاصة وأنها حدثت بدون مخالطة قريبة، بعد إصابة شخصين مطعمين بشكل تام ضد فيروس كورونا بالمتحور الجديد “أوميكرون”.
وحسبما نقله موقع “سكاي نيوز” فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن حادثة الإصابة بأوميكرون وقعت في أحد فنادق العزل في هونغ كونغ، شهر نوفمبر، ودرس الباحثون الحالة لدرجة أنهم نشروا دراسة عنها.
وأكثر ما يثير الحيرة في القصة، أن الشخصين تلقيا جرعتين من لقاح فايزر. الذي يعد واحدا من أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وكان الشخص الأول قادما من جنوب إفريقيا والثاني من كندا. وكانت نتيجة فحص “بي سي آر” الذي أجراه الشخصين قبل صعودهما إلى الطائرة سلبية.
ويعتقد العلماء، أن الشخص القادم من جنوب إفريقيا أصيب بعدوى “أوميكرون” قبل صعوده على متن الطائرة. ونقله للمسافر القادم من كندا في فندق الحجر.
وتثير هذه النتائج المخاوف حول كيفية انتقال المتحور “أوميكرون” وسط دلائل متزايدة عن إنتقاله في الهواء ودون الحاجة إلى مخالطة وثيقة.
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