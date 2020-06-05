منظمة الصحة العالمية: تخفيف إجراءات العزل لا يعني إنتهاء الوباء

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منظمة الصحة العالمية: تخفيف إجراءات العزل لا يعني إنتهاء الوباء
بقلم ايمان عياش

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت المنظمة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة “نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص”.

وأضافت مارجريت عند تخفيف إجراءات العزل العام، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى”.

وأضافت “لم ينته بعد ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم”.


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