منظمة الصحة العالمية تزفُ خبرا سارا حول فيروس كورونا

زفت منظمة الصحة العالمية، أخبارا سارة حول تفشي فيروس كورونا عبر العالم.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، أظهرت بيانات جديدة للمنظمة أن فيروس كورونا يتباطأ في غالبية مناطق العالم، خاصة في الأميركيتين.

وأفادت الصحة العالمية في تقرير لها، بتسجيل أكثر من 1.7 مليون إصابة جديدة ونحو 39 ألف وفاة إضافية، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت معدلات الأسبوع الماضي، تراجعا بنسبة 5 في المئة، في عدد الإصابات في العالم وبنسبة 12 في المئة في عدد الوفيات، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

هذا وبلغ عدد الإصابات بالوباء عبر العالم، 23 مليوناً والوفيات أكثر من 813 ألفاً.

وحسب المنظمة، سجلت كل المناطق تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، باستثناء جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط.

وحذرت المنظمة من أن عدداً من الدول والأقاليم في منطقة الكاريبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، مشيرةً إلى أن ذلك قد يكون مرتبطاً بتنامي النشاط السياحي.