منظمة الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل حصيلة قياسية.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المنظمة أنمه وصل إلى 657 الفا و 312 إصابة جديدة ليبلغ الاجمالي 53 مليون و 164 ألفا و 803 إصابة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم.

وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم الجمعة628 الفا و 576 حالة .

وجاءت أكثر من 43 في المئة من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285.332 إصابة.

بينما تم رصد 269.225 في الأمريكياتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق سيا المركز الثالث في هذه القائمة بـ 55.551.

كما أعلنت المنظمة أن الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم إلى 1 مليون و 300 ألفا و 576 حالة وفاة .