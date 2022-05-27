منظمة الصحة العالمية تسجل 200 إصابة بجدري القرود في 20 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل حوالي مئتي إصابة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة. لا يعرف عنها عادة وجود تفشّ للأمراض فيها.

وقالت المنظمة إن الوباء يمكن احتواؤه، حيث اقترحت وضع مخزون من حصص متساوية من اللقاحات والأدوية المحدودة المتوفرة حول العالم.

كما أشارت أنه لا دليل هناك على أن أي تغيرات جينية في الفيروس مسؤولة عن الوباء غير المسبوق.

وقالت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة سيلفي برياند. في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. إنّ الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض. قائلة إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

وأضافت “نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة”.

وأوضحت برياند “التتابع الأولي للفيروس يظهر أن السلالة غير مختلفة عن السلالات التي وجدناها في دول تظهر بها الأوبئة عادة. وهذا التفشي على الأرجح بسبب تغير في سلوك بشري”.

وأوضحت برياند أنّ المنظمة تتوقع رؤية مزيد من الحالات في المستقبل. مضيفة “لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة الجبل الجليدي أو ما إذا كان هناك العديد من الحالات الأخرى. غير المكتشفة في المجتمعات”.

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