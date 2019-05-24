منظمة الصحة العالمية تسلم الجزائر شهادة القضاء على الملاريا بصفة نهائية

تسلمت الجزائر شهادة من طرف المنظمة العالمية للصحة بجنيف، تثبت قضاءها نهائيا على وباء الملاريا.

وأكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسليم هذه الشهادة للوفد الجزائري، خلال مشاركته في أشغال الدورة 72 للجمعية العالمية للصحة

المنعقدة في جنيف ما بين 20 و28 ماي الجاري، من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس،

والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا، حيث تم اعتماد الجزائر من طرف المنظمة الأممية

كثاني دولة في المنطقة الإفريقية تحصل على هذه الشهادة، بعد جزر موريس التي تحصلت عليها سنة 1973.

وذكرت الوزارة بأن هذه النتيجة تحققت بفضل جهود مهنيي الصحة، والتزام القطاعات الأخرى في مكافحة الملاريا منذ عدة عقود.

كما تعتبر هذه الشهادة يضيف ذات البيان الثالثة من نوعها، التي تمنحها منظمة الصحة العالمية للجزائر،

بعد تلك التي تحصلت عليها سنة 2016، نتيجة قضائها على شلل الأطفال، والثانية في 2018 نتيجة قضائها على كزاز (تيتانوس) المواليد.

وللإشارة لم تسجل الجزائر أية حالة إصابة بالملاريا منذ سنة 2014، والحالات التي سجلت قبل هذه السنة،

كانت “حالات مستوردة لأجانب قادمين من مناطق جنوب الصحراء، أو أشخاص زاروا المناطق التي ينتشر فيها المرض” حسب بيان الوزارة.

حيث لم يحترم هؤلاء الإجراءات الطبية، المتمثلة في تناول الأدوية بعد عودتهم من مهامهم”.