منظمة الصحة العالمية تشكر الجزائر

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس امتنانه وشكره إلى الجزائر باستضافتها الإحتفالات الرسمية باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ل 14 جوان 2023، والذي يحتفل به في جميع أرجاء العالم.

وأبرز المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “التحدي الذي تواجهه بعض البلدان حول العالم لتوفير وتأمين التبرع بالدم والبلازما للمرضى سواء بسبب ضعف المرافق الصحية أو بسبب النزاعات أو كذلك بسبب الأزمات الإنسانية،” مشيرا إلى “أهمية التبرع بالدم والبلازما لمرضى فقر الدم ومرضى السرطان” وهي العملية التي قال عنها أنها” تبقى عملية حاسمة في الاستجابة للحالات المستعجلة ومكافحة العديد من الأمراض المتنقلة.”

وأكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن هذا اليوم، الذي حددته منظمة الصحة العالمية رسميا كحدث سنوي في عام 2005، “يتيح فرصة خاصة للاحتفاء بالمتبرعين بالدم طوعا في جميع أصقاع العالم وتوجيه الشكر لهؤلاء الأبطال على تبرعهم بالدم والبلازما الذي يشكل عاملا حاسما في إنقاذ حياة الأشخاص وإدخال البهجة إلى عائلتهم وذويهم.”

غيبرييسوس يشكر جميع العاملين في قطاع الصحة في كل البلدان

كما وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شكره إلى جميع العاملين في قطاع الصحة في كل البلدان وكل المتدخلين في مسار التبرع بالدم والمنظمات الأهلية والشركاء في قطاع الإعلام، مؤكدا أن التبرع بالدم أصبح محورا رئيسيا يستوجب العمل من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات نقل الدم المأمون.

واختتم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمته الاي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد أن شعار حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2023 هو “تبرّع بالدم، تبرّع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيرا.

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