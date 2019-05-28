منظمة الصحة العالمية تصنف الإعياء مرضا

وافقت منظمة الصحة العالمية، في الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، على اعتبار الإعياء مرضا.

حيث وصفت منظمة الصحة العالمية، الاضطرابات النفسية مثل التعب والإدمان، بأنها “متلازمة الإعياء”، وفق الاصدار الجديد.

وتعبر هذه المتلازمة، عن الإرهاق الجسدي والنفسي، الناتج عن الإجهاد المزمن، المرتبط بالعمل.

وأضافت المنظمة، أنه من أجل الاعتراف بالإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب أن يلاحظ على المريض علامات الاضطرابات.

وبدورها، فإن هذه الاضطرابات، تؤثر سلبا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم، ومجالات الحياة الأخرى.

وذكرت المنظمة، أنه سيصبح هذا الإصدار ساري المفعول، اعتبارا من الأول من شهر جانفي، عام 2022.