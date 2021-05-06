منظمة الصحة العالمية تعتزم إنشاء مركز للذكاء المعلوماتي لمكافحة الأوبئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن خطط لإنشاء مركز ذكاء معلوماتي عالمي للأوبئة والجوائح في ألمانيا.

وأضافت المنظمة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أن المركز سيساعد في جمع البيانات للتنبؤ بالأوبئة في المستقبل والوقاية منها.

وسيكون مقر المركز الجديد للأوبئة والجوائح والبيانات والمراقبة والتحليلات ببرلين، ولكنه سيشمل تعاونا عالميا بين البلدان والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وأضافت المنظمة، أن المركز، المقرر إفتتاحه رسميا في وقت لاحق من هذا العام، من المرتقب أن يكون وسيلة لإنشاء شبكة كبيرة من البيانات العالمية.

كما يمكن للمركز التنبؤ بمخاطر الوباء والجوائح والوقاية منها واكتشافها والإستجابة لها في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن “أحد الدروس المستفادة من كوفيد-19، هو أن العالم بحاجة إلى قفزة كبيرة إلى الأمام في تحليل البيانات لمساعدة القادة على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة العامة”.

وأضاف أن هذا يتطلب تسخير إمكانات التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والجمع بين مصادر البيانات المتنوعة.

وشدد غيبريسوس على ضرورة التعاون عبر تخصصات متعددة، مشيرا إلى أن البيانات الأفضل والتحليلات الأفضل ستؤدي إلى قرارات أفضل.