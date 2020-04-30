منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تفشي كورونا في دول غرب إفريقيا

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منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تفشي كورونا في دول غرب إفريقيا
بقلم فوزية.م

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها من تفشي فيروس كورنا في منطقة إفريقيا.

وقالت مديرة المنظمة لمنطقة افريقيا، ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام دولية، أن المنظمة قلقة من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع في عدد كبير من دول غرب القارة”.

وأضافت المتحدثة قائلة “نشعر بقلق شديد إزاء غرب أفريقيا حيث نشهد بعض حالات الانتشار بين أفراد المجتمع في عدد كبير من الدول مقارنة بغيرها”.

وأشارت في ذات السياق ان قرارات فرض أو رفع القيود قد تمثل تحديا كبيرا على الصعيد السياسي، لكن على الحكومات استخدام البيانات.

وقالت المسؤولة “نأمل أن تُتخذ هذه القرارات مع الأخذ في الحسبان في المجمل الموازنة بين تمكين الاقتصادات من النمو ووقف انتشار وباء قد يكون له تأثير بالغ طويل الأمد على الاقتصاد”.


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