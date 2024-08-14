منظمة الصحة العالمية تعلن “جدري القردة” طارئة صحية عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تصنيف فيروس جدري القردة الذي انتشر في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا “حالة طوارئ صحية عالمية”.

وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا. وقبلت هذه النصيحة”.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قد أعلنت، أن تفشي جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة، بعد حدوث أكثر من 500 حالة وفاة، ودعت إلى مساعدات دولية لوقف انتشار الفيروس.

وقال المدير العام لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا : “إعلان جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة بالقارة، مسؤولية وليس وضعا تعسفيا”.

كما دعا الحكومات الإفريقية إلى العمل مع المركز من أجل الحيلولة دون انتشار المرض، متعهدًا بتأمين اللقاحات ضد الوباء.