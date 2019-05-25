منظمة الصحة العالمية تعلن عن خلو الجزائر من الملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا، عن خلو الجزائر والأرجنتين، من وباء الملاريا.

وتعتبر الجزائر ثاني بلد،بإقليم المنظمة الإفريقي يعترف بخلوه من الملاريا،بعد موريشيوس سنة 1973 حسب ما أعلنت عنه،المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وأضافت المنظمة أن الأرجنتين هي أيضا ثاني بلد بإقليم المنظمة للأمريكتين يُشهد على خلوه من المرض بعد مضي 45 عاما.

وذلك عقب الإشهاد على خلو باراغواي منه في جوان 2018.

وأفادت منظمة “WHO” أن الجزائر والأرجنتين عرفت آخر حالات الإصابة بالملاريا كانت عامي 2013 و2010 على التوالي.

ويُمنح البلد شهادة خلوه،من المرض عندما يثبت أنه أوقف،انتقال المرض فيه،على الصعيد المحلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.

وحسب ذات المصدر،سيقدم المدير العام شهادات الخلو من المرض إلى ممثِّلين،عن الجزائر والأرجنتين،على هامش انعقاد الدورة الـ72 لجمعية الصحة العالمية.

https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-countries/en/?fbclid=IwAR1iVYfFxgrm2RWlVE6qWuBCGeXxRBKMCf9XRxRBcUk0Vw-B8K6-1Qa2kWU