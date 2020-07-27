منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا خطير والجائحة تتسارع

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن جائحة فيروس كورونا، هي أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة، على لسان مديرها، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إلى أن انتشار المرض يتسارع.

وأضاف غيبريسوس، أن المنظمة تلقت تقارير حول نحو 16 مليون حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 640 ألف وفاة.

وأشار ذات المسؤول، أن الأسابيع الـ6 الأخيرة شهدت تضاعفا للإصابات مرتين تقريبا.

وأكد غيبريسوس، أنه لا يمكن الانتصار على الفيروس إلا عن طريق التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الصحية، بدئا من ارتداء الكمامات ووصولا إلى تجنب احتشاد الناس.

وكشف ذات المتحدث، أن الأماكن التي يجري فيها الالتزام بهذه التدابير الوقائية، هناك تراجع في حالات الإصابة، وفي الأماكن التي لا تطبق هذه الأجراءات، ترتفع الإصابات.