منظمة الصحة العالمية تكشف آخر مستجدات لقاح كورونا

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منظمة الصحة العالمية تكشف آخر مستجدات لقاح كورونا
بقلم نسرين محفوف

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، إنّ اختبار سلامة اللقاحات وفعاليتها يستغرق سنوات عامة، إلا أن تلك الفترة قد تختصر إلى 6 أشهر بأحسن الأحوال في حال الجائحة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن السرعة مطلوبة لاسيما وسط استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها لا يمكن أن تكون على حساب سلامة الفرد أو معايير الفعالية المحددة علميا.

وأضافت “أول لقاح قد يبصر النور ضد كورونا، لا يعني أن الجرعات ستقدم إلى ملايين الناس دفعة واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته على صحة الجماهير”.


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