منظمة الصحة العالمية تكشف وضع فيروس “ماربورغ”

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، فرانسيس كاسولو، عن تفاصيل إعلان المنظمة تفشي فيروس “ماربورغ” في البلد الإفريقي. وطبيعة الوضع والحالة الصحية للمصابين والمخالطين لهم.

وحسبما نقله موقع سكاي نيوز، فقد أثار إعلان منظمة الصحة تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا يوم الاثنين. مخاوف صحية كبرى في إفريقيا. بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس غربي القارة.

وفي حديث خاص مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قال كاسولو، إنه “تم تأكيد حالة تفشي فيروس ماربورغ في غانا بالمنطقة النائية من منطقة أشانتي”. مضيفا “حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالتي إصابة بالفيروس في غانا. ولسوء الحظ توفي كلاهما. ولدينا في الوقت الراهن أكثر من 93 حالة نتابعها”.

وأوضح ممثل الصحة العالمية، أن هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس “ماربورغ” منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الإفريقية.

وأشار كاسولو إلى أن الفيروس ينتمي إلى نفس عائلة “إيبولا” وله خصائص متشابهة من حيث انتقاله. أي أنه ينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو من خلال ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

وعن خطورة الفيروس، قال كاسولو: “في الواقع، الفيروس شديد العدوى وخطير. وتشير تقديراتنا الحالية إلى أن ما بين 24 و80 في المئة من المصابين يموتون بهذا الفيروس. وينتشر بسرعة عبر الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين”.

وتشمل أعراض “ماربورغ” ارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما في العضلات، وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين. كما لا يوجد دواء أو لقاح معتمد لماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة يمكن أن تحسّن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

وعادة، يبدأ ظهور مؤشرات وأعراض فيروس “ماربورغ” فجأة خلال 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض المبكرة، الحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات.

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