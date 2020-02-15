منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول كورونا إليها

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منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول كورونا إليها
بقلم نسرين محفوف

نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل “حالة طوارىء” بالنسبة للصين.

وعبر غيبريسوس عن اعتقاده بأنه من المستحيل تحديد الأماكن التي سوف ينتقل إليها الفيروس.

وأشاد غيبريسوس بالتدابير التي اتخذتها الصين للتقليل من سرعة انتشار الفيروس، إلى أنه “لا يزال قلقا من زيادة عدد حالات الإصابة به”.

وكانت فرنسا قد أعلنت عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في أوروبا، وقالت إنها لسائحة صينية مسنة.


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