منظمة الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لمرضى كوفيد

وافقت منظمة الصحة العالمية، على عقارين لعلاج المصابين بكوفيد-19، يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات. لدرء خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت من الفيروس.

وقال خبراء المنظمة في توصيتهم التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية “بي إم جي”(BMJ)، إن عقار إلتهاب المفاصل “الباريسيتينيب baricitinib” المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى كوفيد المصابين بأعراض حادة أو حرجة. أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

كما أوصى الخبراء أيضا بالعلاج بالأجسام المضادة الاإصطناعية سوتروفيماب Sotrovimab لمرضى كوفيد، الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى. مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري.

واعتبرت فوائد سوتروميفاب للأشخاص غير المعرضين لخطر الدخول للمستشفى غير مهمة. وقالت منظمة الصحة إن فعاليته ضد متحورات جديدة مثل “أوميكرون” “لا تزال غير مؤكدة”. وحصلت ثلاثة علاجات أخرى لمرضى كوفيد على موافقة منظمة الصحة. بدءا بالكورتيكوستيرويدات للمصابين بأعراض حادة في سبتمبر 2020. والكورتيكوستيرويدات منخفضة التكلفة وتستخدم على نطاق واسع لعلاج الالتهابات التي ترافق عادة الحالات الحادة.

كما أن العقاران المستخدمان لعلاج مرضى إلتهاب المفاصل، توسيليزوماب tocilizumab وساريلوماب sarilumab، اللذين أوصت بهما منظمة الصحة في جويلية، ينتميان إلى عائلة تسمى “مضادات الإنترلوكين-6″ أو مضادات IL-6 وهما يحاربان، مثل الكورتيكوستيرويدات، جموح الجهاز المناعي الذي يبدو أنه مصدر الأشكال الحادة من كوفيد.

ووفق الإرشادات، فإنه عندما يكون الإثنان متوفرين يتم الإختيار بينهما بناء على مسائل مثل التكلفة والخبرة السريرية”.

ووافقت منظمة الصحة على العلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية ريجينيرون Regeneron في سبتمبر، وتقول الإرشادات إنه يمكن استخدام سوتروفيماب على نفس الفئة من المرضى. وتحدث توصيات منظمة الصحة المتعلقة بعلاج كوفيد بانتظام بناء على البيانات الجديدة من التجارب السريرية.

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