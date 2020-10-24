منظمة الصحة العالمية تُحذر من أشهر صعبة جدا: الخطر قادم!

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من إن انتشار فيروس كورونا سيخلق صعوبات كبيرة جدا في الأشهر المقبلة.

وأورد ذات المسؤول، أمس الجمعة، في تصريح صحفي: “نحن على مفترق طرق حاسم بالنسبة لوباء كوفيد 19، خاصة في نصف الكرة الشمالي”.

وأضاف غيبريسوس: “ستكون الأشهر القليلة القادمة صعبة للغاية، وبعض البلدان تسير في مسار خطير”.

وأشار رئيس المنظمة، إلى أن العديد من الدول، تواجه ارتفاعا حادا في معدل الإصابات.

ودعا غيبريسوس قادة العالم، إلى منع هذا الانهيار واتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون زيادة الوفيات.