منظمة الصحة العالمية تُحذر من إعتماد “جوازات سفر كورونا”

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منظمة الصحة العالمية تُحذر من إعتماد “جوازات سفر كورونا”
بقلم نادية بن طاهر

حذرت منظمة الصحة العالمية، من اعتماد “جوازات سفر كورونا” لتسهيل سفر الأوروبيين خلال العطلة الصيفية.

وستصبح هذه الجوازات شرطا جديدا للسفر في أوروبا، حيث يتوجب أن يكون الراغب بالتنقل حاصلا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

واعتبرت الصحة العالمية، إن الغموض لا يزال يحيط بمدى فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا في وقف انتشار الفيروس.

وأوردت المنظمة: “التطعيم التفضيلي للمسافرين يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات اللقاحات للفئات السكانية ذات الأولوية”.

وأوصت الصحة العالمية بعدم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم من الإمتثال للإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.


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