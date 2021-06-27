منظمة الصحة العالمية تُطلق هذا التحذير لمُتلقي لقاح كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا عبر العالم، من التهاون، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات.وطالبت المنظمة، من سكان العالم، ارتداء الكمامات، حتى وإن كانوا مطعمين ضد الفيروس التاجي.

ونصحت المنظمة، من حصلوا على جرعتي اللقاح، بالإلتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي.كونه يعد أمرا ضروريا لحمايتهم من متحور “دلتا” الجديد.وأكدت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات وحدها لن توقف انتقال الفيروس داخل المجتمع.

مضيفة إن الناس بحاجة إلى الاستمرار في استخدام الكمامات، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والحفاظ على نظافة اليدين، والالتزام بالتباعد، وتجنب الزحام.وأوردت ذات المتحدثة: “لا يزال هذا الأمر مهما للغاية، حتى لو تم تطعيمك، لأن انتقال العدوى عبر المجتمع مستمرة”.ويتعارض هذا مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وهو أن الأشخاص الملقحين بالكامل يتمتعون بـ “درجة عالية من الحماية”.