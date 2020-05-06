منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا، ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه.

وشدد تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة.

وأورد ذات المتحدث: “إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها”.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا، مؤكدا أن هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة كورونا.