منظمة الصحة العالمية: دعم الجزائر ثابت في مجال الصحة

كشف فرانسوا نجيسان ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، أن دعم المنظمة ثابت للحكومة الجزائرية في مجال صحة ورفاهية الشعب الجزائري.

وجاء تصريح فرانسوا نجيسان خلال لقاء نُظم أمس، بمناسبة احياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين.

وأوضح أنه “في سنة 2019، قامت منظمة الصحة العالمية بدعم وزارة الصحة في إعداد معايير لمكافحة المسببات المرضية المهنية والوقاية منها.

وأضاف، أن برنامج التعاون لسنة 2021، يدرج إعداد خطة وطنية للصحة المهنية لتحديد التدخلات الموحدة وفقا لتوجيهات ومعايير المنظمة.

وستشمل الخطة محور حول الأوبئة والجائحات على أساس الدروس التي نواصل إستخلاصها من جائحة كوفيد-19.

وأشار ذات المتحدث، أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لتفادي إنتشار فيروس كورونا، وهي تسير في المسار الصحيح.