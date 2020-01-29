منظمة الصحة العالمية.. عائلة تحت الحجر الصحي أول حالات الكورونا بالوطن العربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنّه تم التأكد من ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الوطن العربي.
وجاء تأكيد المنظمة العالمية بعد أن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنّ أربعة أفراد العائلة، وصلوا من مدينة ووهان الصينية.
وقد تم إدخال العائلة المستشفى يومي 25 و27 جانفي الجاري، بعد تأكد إصابتهم بالفيروس، حسب مصدر مسؤول بدولة الإمارات.
د.أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "يواصل المكتب الإقليمي رصد اتجاهات #فيروس_كورونا، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان أعلى درجات الاستعداد للكشف عن الحالات المحتملة والاستجابة لها وسنواصل تقديم كامل دعمنا للبلدان من أجل الوقاية من المرض"https://t.co/fWuwtyZa5e pic.twitter.com/j1qFiSyCRB
— WHO EMRO (@WHOEMRO) January 29, 2020
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