رصدت منظمة الصحة العالمية إستقرارًا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بالصين، ورغم ذلك شدّدت أنّ الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنّه “تم رصد إستقرار في عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير”، وشدد في هذا السياق على أنّ التفشي قد يتطور بأي إتجاه.

ونقل غيبريسوس أنّ فريق خبراء المنظمة العالمية، الذي ينشط حاليًا في الصين، قد حقق تقدمًا جيدا في عمله، معربًا عن أمله في أن يكون هناك مزيد من الأخبار قريبًا.

وتابع المدير العام للمنظمة: “علينا توحيد الجهود من أجل مكافحة هذا العدو المشترك الذي لا يحترم الحدود”.

من جانبه، ذكر الخبير في المنظمة، مايك رايان، أن سلوك فيروس “كورونا” خارج مقاطعة هوبي، يتميّز بدرجة أقل من العدوانية والتسرع، ما يمثل إشارة جيّدة.