منظمة الصحة العالمية.. عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 8778 حالة عبر العالم

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منظمة الصحة العالمية.. عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 8778 حالة عبر العالم
بقلم النهار أونلاين

كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 8778 حالة.

وأفادت المنظمة، اليوم الجمعة، أن سبع دول جديدة أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد وأن عدد المصابين في العالم تخطى 200 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 8778 حالة.

وأشارت المنظمة أن الدول تتعلق بـكل من قيرغيزستان وجيبوتي وباربادوس ومونتسيرات وموريشيوس وزامبيا وغامبيا.

وأضافت المنظمة، أن عدد المصابون بالفيروس تخطى 200 ألف حالة حول العالم، ليصل إلى 209839 إصابةو 8778 حالة وفاة.

وأكدت في ذات السياق، أن الـ100 ألف إصابة الأولى وقعت خلال ثلاثة أشهر، بينما انتقل عدد الإصابات من 100 ألف إلى 200 ألف حالة خلال 12 يوما.


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