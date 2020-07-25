منظمة الصحة العالمية: في هذه الحالة يمكن تطبيق مناعة القطيع

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، إن العالم لم يصل بعد إلى مناعة القطيع.

وأوضحت سوامينثان “يجب على حوالي 50% إلى 60% من السكان أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا، حتى نستطيع التحدث عن أي تأثير لمناعة القطيع الوقائية تلك”.

وأشارت أنه عادة ما تتحقق مناعة القطيع من خلال التطعيم، وتحدث عندما يكون معظم السكان محصنين ضد المرض، مما يمنع انتشاره المستمر وانتقال عدواه، وهو ما ليس عليه الحال مع كوفيد 19 حتى الآن، الذي يستمر في انتشاره.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الدراسات التي أجريت في بعض الدول التي تضررت بشدة أظهرت أن حوالي 5% إلى 10% من الأشخاص فقط كونوا أجساماً مضادة.