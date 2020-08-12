منظمة الصحة العالمية.. قد نعتمد لقاح “كورونا” الروسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنها تنسّق مع السلطات الروسية بخصوص لقاحها المبتكر الذي قد تعتمده نهائيا بعد إجراء دراسات إضافية عليه.

وأوضحت المنظمة في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الإخبارية، بأنها تقوم بتنسيق الجهود مع السلطات الروسية وعلمائها بشأن اللقاح المبتكر واحتمال اعتماده بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.

مضيفة بالقول:”نحن على تواصل مستمر مع العلماء والأطباء الروس ونتطلع إلى التعاون وهناك فرصة جدية لدراسة هذا اللقاح المعلن أخيرا وفي حال أثبت نجاحه فسيتم اعتماده ليكون مدخلا لإنقاذ الملايين من البشر”.

وأوضحت المنظمة بأن اللقاح يحتاج لدراسات واختبارات دولية ليتحصل على التسجيل والترخيص العالمي ليتم توفيره لباقي شعوب العالم.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي أعلن أمس الثلاثاء عن النجاح في ابتكار لقاح ضد وباء “كورونا” وبأنه جُرّب على ابنته، فيما قال وزير الصحة الروسي بأنه سيتوفر في غضون 15 يوما.