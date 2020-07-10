منظمة الصحة العالمية: كورونا ليس تحت السيطرة.. بل يزداد سوءا

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، تحذيراتها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد مع استمرار الجائحة العالمية في حصد مزيد من الأرواح، بعد تسجيل إصابة أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

وشدد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، على أن فيروس كورونا ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا، داعيا الى تظافر الجهود بين الدول من أجل التمكن من هزيمة الفيروس التاجي المستجد، قائلا، “لا يمكننا التغلب على الوباء إذا انقسمنا، فالانقسامات تمنح كورونا ميزة”.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المنظمة الأممية التي تعرضت لانتقادات دولية شديدة، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء، سيتم تطوير اختصاصاتها بالتشاور مع الدول الأعضاء، من أجل تقييم التعامل مع وباء كوفيد-19.

وقال غيبريسوس، “أنا فخور بأن أعلن أن رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك ورئيس ليبيريا السابق إلين جونسون سيرليف قد اتفقا على رئاسة لجنة التقييم، وهي كناية عن هيئة مستقلة.