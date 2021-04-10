منظمة الصحة العالمية: لا شيء يؤكد نجاعة “التطعيم التبادلي”

لم تصدر منظمة الصحة العالمية، أية توصيات بخصوص ما يطلق عليه بـ “التطعيم التبادلي” ضد فيروس كورونا.

ويستخدم التطعيم التبادلي، جرعتين من لقاحين مختلفين لإكتمال التحصين من المرض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي مؤشر على نجاعة هذا الأمر حتى الآن.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، في تصريحات أمس الجمعة، إنه لم تتوفر بعد معلومات كافية بشأن المخاطر المحتملة لجرعة تطعيم أولى من لقاح “أسترازينيكا” وجرعة ثانية بلقاح آخر.

وأشارت إلى أن العمل لايزال مستمرا بالتوصية الأولية التي أصدرتها هيئة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، و”التي يتعين فيها حقن نفس المنتج لجرعتي التطعيم في الوقت الراهن”.

وفي ظل الآراء المختلفة بخصوص لقاحي “أسترازينيكا” و”جونسون أند جونسون” ومدى ارتباطهما بحالات تخثر الدم، دعا خبراء منظمة الصحة العالمية لإجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من استخدام خليط من اللقاحات.