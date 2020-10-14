منظمة الصحة العالمية: لا وجود لموجة ثانية من فيروس كورونا

أعلنت المدير الإقليمي لشؤون أحوال الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، دوريت نيتسان، عن عدم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوردت ذات المسؤولة، في مؤتمر ” الوباء 2020 العالمي، التحديات والحلول والآثار”: “تدل أنواع وأشكال مختلفة لفيروس كورونا على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء كوفيد_19 في العالم”.

وأضافت ذات المسؤولة، إن العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء وإن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا لعدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

مشيرة إلى إن هناك بلدانا تشهد انخفاضا في الإصابات، وإن المنظمة تدرس الأوضاع في كلا المجموعتين من البلدان.

وأوضحت نيتسان، أن الكثير لا يدرك أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا وأن شكله الخطير والمؤلم قد أصاب 5 بالمائة من سكان العالم ويهدد حياتهم .