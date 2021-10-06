منظمة الصحة العالمية: لم نتخطّ مرحلة خطر كورونا

حذّرت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة فيروس كورونا ماريا فان كيركوف، أن العالم لم يتخط مرحلة الخطر في التصدي للوباء. ولم يتم السيطرة على الفيروس على الرغم من إعتقاد الكثيرين أن الوباء شارف على الإنتهاء.

وقالت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشرعبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 3.1 مليون إصابة جديدة و54 ألف وفاة خلال هذا الأسبوع. مشيرة أن الأرقام قد تكون أعلى بكثير.

وتابعت القول، أن العالم لا يزال في وسط هذه الجائحة، والمستشفيات لا تزال مليئة بالمصابين. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الناس في الشوارع يتصرفون وكأن الوباء إنتهى تماما.

وأكدت ذات المسؤولة، أن الفيروس لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة. مشيرة أن أغلب المتوفيين مؤخرا بفيروس كورونا هم غالبيتهم غير ملقّحين.

ولفتت فان كيركوف أن منظمة الصحة تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهراً المقبل. مع وجود توقعات أن السيطرة على وباء كورونا هي في نهاية المطاف. محذرة من تجدد تفشي الوباء حيث أن بعض الأفراد غير ملقّحين، إما لعدم توفر اللّقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذّر تلقيهم اللقاح.

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