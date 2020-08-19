منظمة الصحة العالمية.. مصر وإيران تطوّران لقاحا ضدّ فيروس “كورونا”

كشفت المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة هدي لانجر، بأن مصر وإيران تطوّران لقاحا ضدّ وباء “كورونا”

وحسب موقع “سبوتنيك” الإخباري، فقد أكدت لانجر بأن المنظمة لا تطوّر اللقاح بل تشارك في وضع “بروتوكول” له، وتدعم الخبراء في الميدان وتراقب رقابة وفعّالية اللقاحات.

مشيرة إلى أن مصر وإيران تقومان بتطوير لقاح لفيروس “كورونا”، غير أنها لا يزالا في مرحلة ما قبل التجارب السريرية.

مضيفة بأن بعض الدول قبلت إجراء تجارب سريرية للقاحات في المرحلة الثالثة فيها، منها الإمارات ومصر، كما وافقت السعودية والبحرين على إجراء التجارب لديها.

وأوضحت لانجر بأن اللقاحات التي ستُعتمد لا يمكن إعطائها لجميع المرضى لأنها لا تناسب كل الحالات الصحية، وأن المنظمة تراجع المعايير وحجم الاستجابة وقياس مدى بقاء الأجسام المضادة للفيروس في جسم الإنسان.