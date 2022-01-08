منظمة الصحة العالمية: هذه أسباب التفشي الكبير لأوميكرون

أرجعت منظمة الصحة العالمية، انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، إلى مجموعة من العوامل. ومن بين أهم هذه العوامل، الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي.

وقالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، بأن على الناس تجنب تعريض أنفسهم للفيروس ومحاولة السيطرة على انتقاله.

ويأتي هذا التحذير، بعد أسبوع سجلت خلاله حصائل إصابات قياسية.

وأضافت فان كيركوف أن أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس لعدة أسباب. أولها الطفرات التي يحملها المتحور والتي تخوله الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

وثانيها ما يسمى الهروب المناعي. ويعني ذلك أنه يمكن أن تتكرر الإصابة لدى من أصيبوا بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمهم. وفق ما جاء في بيان وزعته منظمة الصحة.

وأضافت المسؤولة الصحية أن هناك سببا آخر هو أننا نشهد تكاثرا لأوميكرون في الجهاز التنفسي العلوي. وهو يختلف في هذا عن دلتا ومتحورات أخرى.

كما أن انتشار الفيروس مدفوع أيضا بزيادة اختلاط الأشخاص وتمضية مزيد من الوقت في أماكن مغلقة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي. وعدم الالتزام بإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي.

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كما أكدت منظمة الصحة العالمية تزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، للجزيرة نت، إن عدد الوفيات في العالم بلغ خلال الأسبوع الماضي 42 ألف وفاة.

ودعت هاريس إلى إبقاء حالة الحذر رغم أن أعراض متحور أوميكرون ليست خطيرة بالنظر إلى سرعة تفشيه.

وأضافت المتحدثة أن منظمة الصحة العالمية لا تفضل الدخول في مرحلة إغلاق كامل، لكن على الدول إن لجأت إلى ذلك أن تطبقه بشكل ملائم يراعي ظروف الناس.