منظمة الصحة العالمية: “هذه وجبة السحور المثالية في رمضان”

نصحت منظمة الصحة العالمية، بتأخير وجبة السحور قدر الإمكان، لمواجهة طول فترة الصيام، كما أكدت على أهميتها الكبيرة في شهر رمضان المبارك.

ومع حلول شهر رمضان، يبدأ المسلمون بتداول نصائح بشأن أطعمة ومشروبات، من شأنها تخفيف الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام.

وفي هذا الخصوص، قال الدكتور، أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية، عبر موقع المنظمة الإلكتروني، إن مكونات وجبة السحور يجب أن تكون مدروسة بعناية.

وأوضح الدكتور، أنه من الضروري أن تضم وجبة السحور، كميات من الكربوهيدرات المعقدة، التي تحتوي على نسب عالية من الألياف، مثل الخبز والحبوب.

بالإضافة إلى البقوليات مثل الفول، والفواكه مثل الموز، ناهيك عن كوب من الحليب خالي الدسم.

وقال الجوالدة، بأن هذه الأغذية تساعد على تحمل ساعات الصوم الطويلة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الألياف، كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع العطش.

حيث يتم هضم الكربوهيدرات المعقدة بسرعة أقل، وهي تساعد في المحافظة على الشعور بالشبع، وعلى مستويات من الطاقة لفترة زمنية.

وتتوافر الكربوهيدرات، في مأكولات مثل البطاطا، الأرز والبقوليات، والمعكرونة بأنواعها، وغيرها.

وأشار الدكتور إلى أهمية تناول المكسرات، مثل اللوز والبندق، لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من البروتينات والسعرات الحرارية، التي تجنب الإنسان الجوع لفترات طويلة.

كما نصح الجوالدة، بتناول اللبنة أو الزبادي والبيض المسلوق على وجبة السحور أيضًا، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الإنسان لصيام صحي.

فضلًا عن شرب كميات كافية من الماء، حيث يحتاج الجسم إلى نحو لترين منه يوميًا.