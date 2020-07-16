منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تحذران من انخفاض مثير للقلق في تلقيح الأطفال

حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) يوم أمس الأربعاء ،من انخفاض مثير للقلق في عدد الأطفال الذين يتلقون اللقاحات المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم، مطالبتين ببذل الجهود الفورية لتلقيح جميع الأطفال.

و تهدد هذه الاضطرابات حسب بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بعكس التقدم المُحرَز في وصول اللقاحات إلى المزيد من الأطفال والمراهقين، حيث ثبتت نسبة التلقيح عند 85 بالمائة فقط لمدة عقد من الزمن، وترك 14 مليون رضيع سنويا دون تطعيمات.

وأشارت البيانات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين أكملوا الجرعات الثلاث من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وذلك للمرة الأولى منذ 28 سنة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس إن وباء “كوفيد 19 عرّض المكاسب التي حققتها المنظمة في مجال التلقيح للخطر، ويمكن أن يعود الموت والمعاناة اللذين يمكن تفاديهما بسبب عدم حصول الأطفال على التلقيحات الروتينية.

كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة بلدان العالم إلى ضمان استمرار برامج التلقيحات الأساسية المنقذة للحياة.