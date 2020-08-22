منظمة الصحة العالمية.. وباء “كورونا” قد ينتهي في أقل من عامين

كشف مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إمكانية التغلب على وباء “كورونا” في أقل من عامين مثلما تغلب العالم على وباء “الأنفلوانزا الإسبانية” سنة 1918.

وحسب موقع “بي.بي.سي عربي”، فقد أكد مدير المنظمة في “جنيف”، أمس الجمعة، إمكانية القضاء على جائحة “كورونا” قبل أقل من عامين بسبب توفر الدراسات اللازمة والتمكّن التكنولوجي الكبير في المجال الطبي.

مشيرا إلى أن السيطرة على الوباء سيكون بوقت أسرع مما استغرقه الأمر في التغلب على “الأنفلونزا الإسبانية” التي اجتاحت العالم بقوة سنة 1918.

مضيفا بأنه “عبر الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل في اكتشاف اللقاح، مما يمكن من القضاء نهائيا على فيروس كورونا في وقت أقل مما استغرقته أنفلونزا عام 1918”.

هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في وثيقة توجيهية لصنّاع القرار، إنه يتوجب على الأطفال بدءًا من سن 12 ارتداء الكمامات في أي مكان يوجد فيه البالغون.

وأشارت الوثيقة إلى أن الأماكن المزدحمة والأخرى ذات المعدلات المرتفعة للوباء والتجمعات والمدارس، تعدّ “ناقلا محتملا” للفيروس يمسّ الأطفال، كما أكدت أن الأطفال يجب أن يكونوا تحت مراقبة مستمرة من أوليائهم.