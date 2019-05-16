منظمة الصحة العالمية: “20.5 مليون طفل يولدون سنويا بوزن أقل من العادي”

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها تسعى لخفض عدد الاطفال الذين يولدون بوزن منخفض و غير آمن، بنسبة 30%،حتى عام 2025.

وحسب خبراء المنظمة، فإن نحو 20.5 مليون رضيع ولدوا عام 2015، بوزن أقل من 2500 غرام، بما يعادل نسبة 15% تقريبا، من الرضع الذين ولدوا أحياء.

وحسب الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، في مجلة “زي لانسيت جلوبال هيلث” بجنيف، وشارك فيها باحثون من كلية لندن للصحة ومن “اليونيسيف”، فإن نسبة الأطفال قليلي الوزن بلغت 17.4%، عام 2000 .

وجاء في الدراسة، أنه من الظروري، أن يكون هناك تراجع واضح في أعداد الأطفال ذوي الوزن المنخفض بشكل مفرط، لأجل تحقيق أهداف المنظمة بهذا الشأن.

حيث يعتبر وزن الرضع مؤشرا مهما على الصحة العامة للسكان، حسب ذات الباحثين، لذا تسعى المنظمة لخفض عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض.

ومن أجل تحقيق هذه النسبة المسطرة في الانخفاض، فمن الضروري خفض أعداد هؤلاء الأطفال بنسبة 2.74% كل عام.

في حين أن متوسط نسبة الانخفاض السنوية تبلغ 1.23% في الوقت الحالي.

وهنا أشار الباحثون، إلى أن الوضع شديد الصعوبة، بهذا الشأن في جنوب السودان بشكل خاص.

حيث بلغت نسبة هؤلاء الأطفال 26.4% عام 2015 بالسودان، مقارنة بـ14% في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.