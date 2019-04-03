منظمة العفو الدولية تعلق على استقالة بوتفليقة.. !

أكدت منظمة العفو الدولية،على ضرورة أن تكون استقالة عبد العزيز بوتفليقة،من منصبه كرئيس بمثابة بداية جديدة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت “أمنيستي”، إنه ينبغي على القائمين في السلطة الاستجابة لمطالب الجزائريين برفع القيود المفروضة على حرية التعبير.

بالإضافة إلى “التجمع السلمي وإنهاء الاحتجاز التعسفي”.

وقرر المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 102.

للإشارة، أخطر عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقرار استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية.

وينظم الشعب الجزائري مسيرات سلمية منذ 22 فيفري، الماضي، للمطالبة بالتغيير الشامل ومحاربة الفساد بمحاسبة سارقي المال العام.