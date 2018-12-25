منظمة العفو الدولية: 37 شخصا قتلوا في احتجاجات السودان

أعلن بيان عن منظمة العفو الدولية، عن مقتل 37 شخصا، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة السودانية في الـ5 أيام الخمسة الأخيرة.

المتظاهرون قتلوا إثر صدامات مع قوات الأمن التي سخرت لأجل تفريق المتظاهرين.

فيما أعلنت وسائل الإعلام المحلية عن مقتل 10 اشخاص فقط.

وطالبت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق إفريقيا، الحكومة السودانية بكبح استخدام القوة ومنع إراقة المزيد من الدماء.

في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في السودان منذ منتصف الأسبوع الماضي.

ومن اسباب الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب، ارتفاع أسعار الخبز.

حيث تعاني بضع المدن السودانية منذ أسابيع نقصا حادا في الخبز، ويقف السودانيون في طوابير طويلة أمام المخابز.